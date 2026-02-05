Les priorités de la population

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les priorités des Québécois en cette année électorale, alors qu'un sondage SOM/Le Soleil révèle que le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement trônent au sommet des préoccupations citoyennes.

L'animateur souligne que la souveraineté et la laïcité ne récoltent que 10 % des appuis chacune parmi les 2000 répondants, suggérant que les électeurs sont désormais sécurisés par la Loi 21.

Par ailleurs, le projet du troisième lien continue de diviser la CAQ, particulièrement entre Bernard Drainville, partisan acharné, et la ministre Christine Fréchette, qui se montre beaucoup plus prudente et évasive sur le sujet.

