Les priorités de la population

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les priorités des Québécois en cette année électorale, alors qu'un sondage SOM/Le Soleil révèle que le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement trônent au sommet des préoccupations citoyennes.
L'animateur souligne que la souveraineté et la laïcité ne récoltent que 10 % des appuis chacune parmi les 2000 répondants, suggérant que les électeurs sont désormais sécurisés par la Loi 21.
Par ailleurs, le projet du troisième lien continue de diviser la CAQ, particulièrement entre Bernard Drainville, partisan acharné, et la ministre Christine Fréchette, qui se montre beaucoup plus prudente et évasive sur le sujet.
Autres sujets traités:
- Réforme de la Loi 2 en santé;
- Le cas de Lisette Perron: elle n'est plus couverte par la RAMQ pour son nécessaire à stomie;
- Marwah Rizqy et Geneviève Hinse s'affrontent devant les tribunaux;
- Le député libéral fédéral Sameer Zuberi tente d'expulser une mère monoparentale d'un de ses immeubles;
- Québec refuse d'investir des millions pour aider Glencore;
- Les cols bleus de Montréal manifestent pour de meilleurs salaires;
- Crise à Cuba : Ottawa met en garde les voyageurs canadiens;
- De nouvelles révélations dans l'affaire Epstein.