Le hockey des Canadiens

Après un séjour mouvementé au Minnesota, le Canadien de Montréal s'arrête à Winnipeg pour y affronter les Jets.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne que la sécurité de l'équipe a été exemplaire à Minneapolis et que l'ambiance est maintenant à la concentration pour bien terminer ce voyage avant la pause olympique.

Sur le plan sportif, l'attaquant Alexandre Texier ne sera pas en uniforme en raison d'une blessure à l'aine. L'organisation préfère ne prendre aucun risque avec sa santé, surtout dans l'optique où il doit représenter la France aux Jeux olympiques de Milan.

Devant le filet, Samuel Montembeault obtiendra le départ, tandis que Jayden Struble fera son retour à la défense à la place d'Arber Xhekaj.