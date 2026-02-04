Le gouvernement voudrait sabrer dans les dépenses

Le gouvernement du Québec aurait demandé aux responsables du projet de modernisation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) de sabrer dans les dépenses.

L'objectif serait ainsi de réduire une facture qui grimpe actuellement à cinq milliards de dollars.

Écoutez le Dr Marc Brosseau aborder le tout, mercredi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour le Dr Marc Brosseau, cette nouvelle demande de compressions est non seulement irréaliste, mais elle met en péril la qualité des soins et la sécurité des patients dans un établissement déjà vétuste.

Selon le pneumologue, les pistes d'optimisation évoquées, comme le partage des toilettes entre patients ou le déplacement de certains laboratoires à l'extérieur du site, sont inacceptables en 2026.