Projet visant à améliorer l'accès aux soins

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé le projet de loi 19, visant à officialiser une entente avec la FMOQ pour la prise en charge de 500 000 patients d'ici juin 2026.

Invité à réagir, André Fortin, député libéral, souligne que le gouvernement a opéré un «revirement complet» en remplaçant les pénalités de la loi 2 par des incitatifs financiers.

Bien qu'il salue l'abandon des mesures punitives, il s'inquiète du manque de médecins en région et du retard des négociations avec les spécialistes.

Pour lui, une réforme durable nécessite surtout un meilleur accès aux professionnels paramédicaux en première ligne.

