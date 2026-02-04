 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet visant à améliorer l'accès aux soins

Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe

le 4 février 2026 12:37

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé le projet de loi 19, officialisant une entente avec la FMOQ pour améliorer l'accès aux soins. / bongkarn/ Adobe Stock

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé le projet de loi 19, visant à officialiser une entente avec la FMOQ pour la prise en charge de 500 000 patients d'ici juin 2026.

Invité à réagir, André Fortin, député libéral, souligne que le gouvernement a opéré un «revirement complet» en remplaçant les pénalités de la loi 2 par des incitatifs financiers.

Bien qu'il salue l'abandon des mesures punitives, il s'inquiète du manque de médecins en région et du retard des négociations avec les spécialistes.

Pour lui, une réforme durable nécessite surtout un meilleur accès aux professionnels paramédicaux en première ligne.

Écoutez André Fortin, député de Pontiac pour le Parti libéral du Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On peut parler de la rémunération des médecins toute la journée [...] mais si on n'accorde pas à ces patients-là un accès plus simple aux autres professions de la santé, on ne sera pas plus avancés.»

André Fortin

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

