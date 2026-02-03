Défaite de 4-3 en prolongation face au Wild

Les Canadiens de Montréal ont offert une bonne performance lundi soir face au Wild, mais ce n’était pas suffisant pour repartir avec la victoire. Ils ont été défaits par la marque de 4 à 3 en prolongation à la suite d’un jeu controversé lors duquel Nick Suzuki a chuté.

Montréal n’a donc pas réussi à mettre fin à sa malédiction au Minesotta où l’équipe n’a pas gagné depuis 2011.

Brendan Gallagher, Ivan Demidov et Kirby Dach ont inscrit les buts du Tricolore et Jakub Dobes a offert une bonne performance, malgré un mauvais but accordé en tout début de rencontre.

Écoutez Jean-Michel Bourque analyser la rencontre au micro de Patrick Lagacé, mardi.

