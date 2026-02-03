 Aller au contenu
Défaite de 4-3 en prolongation face au Wild

Malédiction au Minnesota: le CH n’arrive pas à y mettre fin!

Lagacé le matin

le 3 février 2026 05:51

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Malédiction au Minnesota: le CH n’arrive pas à y mettre fin!
Le Wild a vaincu le CH 4-3 en prolongation lundi soir au Minesotta / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal ont offert une bonne performance lundi soir face au Wild, mais ce n’était pas suffisant pour repartir avec la victoire. Ils ont été défaits par la marque de 4 à 3 en prolongation à la suite d’un jeu controversé lors duquel Nick Suzuki a chuté. 

Montréal n’a donc pas réussi à mettre fin à sa malédiction au Minesotta où l’équipe n’a pas gagné depuis 2011.

Brendan Gallagher, Ivan Demidov et Kirby Dach ont inscrit les buts du Tricolore et Jakub Dobes a offert une bonne performance, malgré un mauvais but accordé en tout début de rencontre. 

Écoutez Jean-Michel Bourque analyser la rencontre au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autre sujet abordé

  • Retraite surprise pour le joueur des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy.

