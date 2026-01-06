Canadiens de Montréal

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiens sont en avance sur leur plan de développement;
- La gestion des gardiens de but;
- Jacob Fowler fait preuve de maturité;
- Le travail des dépisteurs souligné à la lumière des performances de Lane Hutson;
- Ivan Demidov a impressionné Kent Hughes;
- Oliver Kapanen peut s'établir comme deuxième centre, selon le directeur général;
- L'éclosion de Juraj Slafkovsky;
- Un casse-tête à prévoir avec le retour des blessés;
- Des décisions à venir pour Michael Hage;
- Samuel Montembeault a le moral au beau fixe;
- Joshua Roy blessé à long terme avec le Rocket.