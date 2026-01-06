Canadiens de Montréal

 Aller au contenu
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention

par 98.5 Sports

Bonsoir les sportifs

le 6 janvier 2026 21:37

Jérémie Rainville
Maxime Sarrasin
Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens sont en avance sur leur plan de développement;
  • La gestion des gardiens de but;
  • Jacob Fowler fait preuve de maturité;
  • Le travail des dépisteurs souligné à la lumière des performances de Lane Hutson;
  • Ivan Demidov a impressionné Kent Hughes;
  • Oliver Kapanen peut s'établir comme deuxième centre, selon le directeur général;
  • L'éclosion de Juraj Slafkovsky;
  • Un casse-tête à prévoir avec le retour des blessés;
  • Des décisions à venir pour Michael Hage;
  • Samuel Montembeault a le moral au beau fixe;
  • Joshua Roy blessé à long terme avec le Rocket.

