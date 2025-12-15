Changements de dimensions au football canadien

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville survoler l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les nouvelles dimensions au football canadien (prévues pour 2027) pourraient causer quelques problèmes aux Alouettes;
- Outre le coût lui-même, qui va payer?
- Les Alouettes mettent sous contrat un joueur local;
- Les Sabres de Buffalo congédient leur directeur général;
- Connor Bedard, des Blackhawks, blessé, ratera le match contre les Canadiens et peut-être les Jeux olympiques;
- On demande déjà la tête de Wilfried Nancy avec le Celtic;
- L'Inter de Miami actif durant la saison morte de la MLS.