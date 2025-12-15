 Aller au contenu
Sports
Changements de dimensions au football canadien

«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
13:13

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 15 décembre 2025 21:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville survoler l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les nouvelles dimensions au football canadien (prévues pour 2027) pourraient causer quelques problèmes aux Alouettes;
  • Outre le coût lui-même, qui va payer?
  • Les Alouettes mettent sous contrat un joueur local;
  • Les Sabres de Buffalo congédient leur directeur général;
  • Connor Bedard, des Blackhawks, blessé, ratera le match contre les Canadiens et peut-être les Jeux olympiques;
  • On demande déjà la tête de Wilfried Nancy avec le Celtic;
  • L'Inter de Miami actif durant la saison morte de la MLS.

Vous aimerez aussi

Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
Signé Lévesque
Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
0:00
5:15
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
Signé Lévesque
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
0:00
4:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Rattrapage
Temple de la renommée du baseball
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Phillip Danault et Quinn Hughes sur le marché des échanges de la LNH
Rattrapage
Filosa en rafale
Phillip Danault et Quinn Hughes sur le marché des échanges de la LNH
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
Rattrapage
Abby Roque, la première étoile
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Rattrapage
Manquements aux protocoles
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Rattrapage
Rappelé du Rocket
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Rattrapage
Incident Patrick Roy-Mikko Rantanen
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
Rattrapage
Filosa en rafale
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Succès ou déboires
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Saison terminée pour les Roses de Montréal
Rattrapage
Filosa en rafale
Saison terminée pour les Roses de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles