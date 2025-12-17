Canadiens de Montréal

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville survoler l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Kaiden Guhle a patiné en solitaire à Brossard;
- L'entraîneur Pascal Vincent commente l'arrivée de Samuel Montembeault avec le Rocket de Laval;
- La Parc olympique a développé son plan stratégique;
- Bo Bichette est prêt à changer de position à l'avant-champ. On parle d'environ 150 millions $ pour cinq ans;
- Les anciens entraîneurs de l'Impact ont droit à des promotions dans la MLS;
- Ça ne va pas bien pour Wilfried Nancy à Glasgow;
- Il n'y a plus d'intouchables à St-Louis.