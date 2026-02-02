La série documentaire Toucher: sexe, handicaps et tabous, diffusée sur Amis Télé, dès le 4 février, explore en six épisodes la sexualité des personnes handicapées.
Écoutez Biz en discuter lors de sa chronique lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Quand on a des limites, ça rend tout plus compliqué, y compris même la drague et les rapprochements. Mais on rencontre des protagonistes tellement éloquents. Et ils abordent ce sujet-là en s'exprimant tellement bien que ça rend le truc émouvant. C'est fait littéralement sans filtre.»