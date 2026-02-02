 Aller au contenu
Société
Documentaire Toucher: sexe, handicaps et tabous

«C'est émouvant et fait sans filtres» -Biz

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 février 2026 16:36

Avec

Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

La série documentaire Toucher: sexe, handicaps et tabous, diffusée sur Amis Télé, dès le 4 février, explore en six épisodes la sexualité des personnes handicapées. 

Écoutez Biz en discuter lors de sa chronique lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Quand on a des limites, ça rend tout plus compliqué, y compris même la drague et les rapprochements. Mais on rencontre des protagonistes tellement éloquents. Et ils abordent ce sujet-là en s'exprimant tellement bien que ça rend le truc émouvant. C'est fait littéralement sans filtre.»

Biz

