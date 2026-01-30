À quelques jours du début de la Semaine de la poutine (Poutine Week), on reçoit l'humoriste et animateur Stéphane Fallu qui, après avoir visité 33 casse-croûte au Québec, nous partage celle qui, selon lui, est la meilleure.
«Moi, je pense qu'il faut aller les visiter, nos "patates". Les produits sont de plus en plus frais. Avant, il n'y avait pas vraiment de règles, c'était approximatif. Maintenant, ils font leurs frites le matin, les sauces sont faites maison, les gens font leur propre steak haché avec des petits morceaux de viande qu'ils coupent eux-mêmes. Il y a quelque chose là-dedans : c’est la passion de voir les enfants manger leur poutine, de voir les travailleurs heureux. Pour moi, la poutine représente le Québec : c’est le travail, c’est unique.»
«J'ai déjà écrit un article scientifique ou linguistique sur la poutine et, à la fin, je propose qu'on la rebaptise. Ça va comme suit : tant qu'à lui rendre ses lettres de noblesse, pourquoi ne pas renommer la poutine à partir d'un champ sémantique typiquement québécois, qui évoquerait à la fois la neige, son caractère populaire et la drave ? Flocons de cheddar non affiné en leur sauce ouvrière sur leurs embâcles de pitounes parmentières.»