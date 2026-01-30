 Aller au contenu
Société
Poutine Week

«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu

par 98.5

0:00
14:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 18:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
La poutine aurait été inventé à la fin des années 1950 dans la région du Centre-du-Québec. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

À quelques jours du début de la Semaine de la poutine (Poutine Week), on reçoit l'humoriste et animateur Stéphane Fallu qui, après avoir visité 33 casse-croûte au Québec, nous partage celle qui, selon lui, est la meilleure.

Écoutez à ce sujet Stéphane Fallu, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant animé par Philippe Cantin.

«Moi, je pense qu'il faut aller les visiter, nos "patates". Les produits sont de plus en plus frais. Avant, il n'y avait pas vraiment de règles, c'était approximatif. Maintenant, ils font leurs frites le matin, les sauces sont faites maison, les gens font leur propre steak haché avec des petits morceaux de viande qu'ils coupent eux-mêmes. Il y a quelque chose là-dedans : c’est la passion de voir les enfants manger leur poutine, de voir les travailleurs heureux. Pour moi, la poutine représente le Québec : c’est le travail, c’est unique.»

Stéphane Fallu

«J'ai déjà écrit un article scientifique ou linguistique sur la poutine et, à la fin, je propose qu'on la rebaptise. Ça va comme suit : tant qu'à lui rendre ses lettres de noblesse, pourquoi ne pas renommer la poutine à partir d'un champ sémantique typiquement québécois, qui évoquerait à la fois la neige, son caractère populaire et la drave ? Flocons de cheddar non affiné en leur sauce ouvrière sur leurs embâcles de pitounes parmentières.»

Biz

Vous aimerez aussi

Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
La commission
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
0:00
2:49
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Le Québec maintenant
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
0:00
11:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La rivalité Canadiens-Nordiques est toujours bien vivante
Rattrapage
Les auditeurs en témoignent
La rivalité Canadiens-Nordiques est toujours bien vivante
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
Rattrapage
Comédie musicale
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Rattrapage
Un guide québécois raconte
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
Rattrapage
Un rôle francophone pour Foster
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Rattrapage
Modifications du PEQ
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
Rattrapage
Toute une performance jeudi soir
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Rattrapage
Congrès conservateur
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Rattrapage
Produit par Amazon
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Rattrapage
Attaque contre les avions canadiens
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Rattrapage
Saison 2025-2026
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
Rattrapage
Épicerie
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»