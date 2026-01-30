À quelques jours du début de la Semaine de la poutine (Poutine Week), on reçoit l'humoriste et animateur Stéphane Fallu qui, après avoir visité 33 casse-croûte au Québec, nous partage celle qui, selon lui, est la meilleure.

Écoutez à ce sujet Stéphane Fallu, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant animé par Philippe Cantin.