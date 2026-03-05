Départs massifs à l'Assemblée nationale

Au moins une vingtaine d'élus sur les 125 de l'Assemblée nationale du Québec ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections provinciales, une donnée qui inquiète Nicolas Duvernois.

L'entrepreneur estime que si une telle proportion d'employés d'une entreprise quittait au même moment, cela serait la démonstration que quelque chose ne tourne pas rond.

Selon Nicolas Duvernois, le climat politique québécois contribue à ce grand nombre d'élus qui tirent leur révérence. Selon l'entrepreneur, le Québec est dû pour une deuxième Révolution tranquille.

