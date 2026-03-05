 Aller au contenu
Départs massifs à l'Assemblée nationale

Nicolas Duvernois appelle à une «deuxième Révolution tranquille»

par 98.5

0:00
15:11

le 5 mars 2026 14:54

Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Au moins une vingtaine d'élus sur les 125 de l'Assemblée nationale du Québec ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections provinciales, une donnée qui inquiète Nicolas Duvernois.

L'entrepreneur estime que si une telle proportion d'employés d'une entreprise quittait au même moment, cela serait la démonstration que quelque chose ne tourne pas rond.

Selon Nicolas Duvernois, le climat politique québécois contribue à ce grand nombre d'élus qui tirent leur révérence. Selon l'entrepreneur, le Québec est dû pour une deuxième Révolution tranquille.

Écoutez le plaidoyer de Nicolas Duvernois pour une deuxième Révolution tranquille, jeudi, à La commission.

«On est vraiment à un tournant au Québec. Quand on regarde l’état de nos infrastructures, de l’éducation, de la santé et de nos finances publiques, sincèrement, à un moment donné, il faut prendre position. On devrait revoir notre culture et arrêter de penser que faire un compromis est un signe de faiblesse.»

Nicolas Duvernois

Autre sujet abordé

  • Luc Ferrandez sur la vente de La Ronde: «Notre administration aurait beaucoup aimé récupérer une partie du terrain.»

