Prix à la pompe

Le prix de l'essence atteint des sommets inégalés au Québec, touchant 1,88 $ le litre dans certains secteurs de Montréal.

On prévoit que le prix pourrait franchir la barre des 2 $ d'ici deux semaines, si les tensions internationales persistent et que le détroit d'Ormuz demeure fermé.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économique à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, aborder le tout lundi à La commission.