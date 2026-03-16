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Justice et faits divers
Tragédie de la garderie à Laval

Le statut d'«accusé à haut risque» expliqué par un psychiatre

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Entendu dans

La commission

le 16 mars 2026 12:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le statut d'«accusé à haut risque» expliqué par un psychiatre
Pierre Ny St-Amand a été arrêté après que son autobus ait percuté la façade d'une garderie dans le quartier Sainte-Rose de Laval, au Québec, le 8 février 2023, tuant deux jeunes enfants et en blessant six autres. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent le Dr Mathieu Dufour, psychiatre légiste à l'Institut Philippe-Pinel, pour discuter de la désignation de Pierre Ny St-Amand, auteur du drame de la garderie de Laval, comme «accusé à haut risque». 

Le Dr Dufour explique que ce statut rare impose une détention stricte en milieu hospitalier psychiatrique, limitant drastiquement les sorties.

Bien que le régime privilégie la réadaptation par des soins spécialisés, la sécurité du public demeure le critère prépondérant. 

Écoutez Dr Mathieu Dufour, psychiatre légiste et chef du département de psychiatrie à l’Institut Philippe-Pinel, expliquer le tout, lundi. 

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