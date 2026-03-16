Tragédie de la garderie à Laval

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent le Dr Mathieu Dufour, psychiatre légiste à l'Institut Philippe-Pinel, pour discuter de la désignation de Pierre Ny St-Amand, auteur du drame de la garderie de Laval, comme «accusé à haut risque».

Le Dr Dufour explique que ce statut rare impose une détention stricte en milieu hospitalier psychiatrique, limitant drastiquement les sorties.

Bien que le régime privilégie la réadaptation par des soins spécialisés, la sécurité du public demeure le critère prépondérant.

Écoutez Dr Mathieu Dufour, psychiatre légiste et chef du département de psychiatrie à l’Institut Philippe-Pinel, expliquer le tout, lundi.