Sports
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche

Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell

par 98.5

0:00
6:06

Tony Marinaro revient sur la victoire des Canadiens de Montréal contre l’Avalanche du Colorado, qui portait pour l'occasion les couleurs des Nordiques de Québec.

Il souligne l'impact immédiat du nouvel entraîneur des gardiens par intérim, Marco Marciano, qui a su détendre Jakub Dobes malgré la pression.

Si le jeune gardien a offert une solide performance, l'avenir devant le filet reste, selon lui, entre les mains de Jacob Fowler.

Enfin, l'expert prévient que la fin de saison sera ardue, les Canadiens affrontant le huitième calendrier le plus difficile de la LNH...

Écoutez la chronique sportive Un espresso avec Tony Marinaro, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Je pense que le gardien d'avenir des Canadiens est Jacob Fowler, mais Dobes c'est un gars qui... il se bat. C'est un vrai guerrier.»

Tony Marinaro

