Le monde réaligne ses alliances

Le chroniqueur Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la situation en Iran, où une répression sanglante aurait fait 30 000 morts début janvier 2026.
En réponse, Donald Trump a déployé une force navale massive dans le golfe Persique pour faire pression sur le programme nucléaire de Téhéran.
Parallèlement, au Proche-Orient, bien que la question des otages soit résolue, Israël hésite à entamer la phase de reconstruction de Gaza.
Autre sujet abordé:
- Devant menaces tarifaires américaines, des puissances comme l'Inde, l'Union européenne et la Corée du Sud accélèrent la signature d'accords commerciaux pour réduire leur dépendance envers les États-Unis.
«Plus les communications se rétablissent graduellement avec l’Iran, plus on connaît l’ampleur de la répression. C’est terrible.»