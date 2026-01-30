Le monde réaligne ses alliances

Le chroniqueur Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la situation en Iran, où une répression sanglante aurait fait 30 000 morts début janvier 2026.

En réponse, Donald Trump a déployé une force navale massive dans le golfe Persique pour faire pression sur le programme nucléaire de Téhéran.

Parallèlement, au Proche-Orient, bien que la question des otages soit résolue, Israël hésite à entamer la phase de reconstruction de Gaza.

