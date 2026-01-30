 Aller au contenu
Arts et spectacles
Engouement monstre

La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 08:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La ferveur entourant la série Rivalité passionnée («Heated Rivalry») a franchi une nouvelle étape jeudi soir lors du tapis rouge de Prime Time à Ottawa. 

Le premier ministre Mark Carney a eu une rencontre particulièrement chaleureuse avec l'acteur canadien Hudson Williams, qui prête ses traits à Shane Hollander.

Les deux hommes, visiblement complices, ont échangé des plaisanteries sur leur amitié naissante, Hudson Williams allant jusqu'à prétendre avec humour avoir rédigé le discours du premier ministre à Davos.

Écoutez Catherine Brisson relater les coulisses de cette rencontre surprenante, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

