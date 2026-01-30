Engouement monstre

La ferveur entourant la série Rivalité passionnée («Heated Rivalry») a franchi une nouvelle étape jeudi soir lors du tapis rouge de Prime Time à Ottawa.

Le premier ministre Mark Carney a eu une rencontre particulièrement chaleureuse avec l'acteur canadien Hudson Williams, qui prête ses traits à Shane Hollander.

Les deux hommes, visiblement complices, ont échangé des plaisanteries sur leur amitié naissante, Hudson Williams allant jusqu'à prétendre avec humour avoir rédigé le discours du premier ministre à Davos.

Écoutez Catherine Brisson relater les coulisses de cette rencontre surprenante, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.