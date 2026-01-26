Discours controversé sur les Plaines

À l'occasion de sa chronique politique, Dimitri Soudas revient sur le récent discours de Mark Carney aux Plaines d'Abraham.

Selon l'analyste, l'ancien banquier central semble avoir banalisé la Conquête de 1759 en la présentant comme un simple schéma historique, une approche qui passe mal au Québec.

Dimitri Soudas se demande si cette apparente méconnaissance de l'histoire francophone nuira à la popularité de Carney, alors que le coût de la vie demeure la priorité absolue des électeurs dans tous les sondages.

Écoutez le chroniqueur politique commenter le discours de Mark Carney à Québec et la réaction qui a suivi dans la province.