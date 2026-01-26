 Aller au contenu
Politique fédérale
Discours controversé sur les Plaines

Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?

par 98.5

0:00
7:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
La chronique politique de Dimitri Soudas

À l'occasion de sa chronique politique, Dimitri Soudas revient sur le récent discours de Mark Carney aux Plaines d'Abraham.

Selon l'analyste, l'ancien banquier central semble avoir banalisé la Conquête de 1759 en la présentant comme un simple schéma historique, une approche qui passe mal au Québec.

Dimitri Soudas se demande si cette apparente méconnaissance de l'histoire francophone nuira à la popularité de Carney, alors que le coût de la vie demeure la priorité absolue des électeurs dans tous les sondages.

Écoutez le chroniqueur politique commenter le discours de Mark Carney à Québec et la réaction qui a suivi dans la province.

