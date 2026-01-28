 Aller au contenu
Politique internationale
Les citoyens locaux luttent contre les abus

Actions brutales des agents de l'immigration: «Oui, c'est traumatisant»

par 98.5

Des passants observent des agents fédéraux arrêter une personne, le mardi 27 janvier 2026, à Minneapolis. / (AP Photo/Adam Gray)

La journaliste Any Guillemette dépeint une ville de Minneapolis au ralenti, marquée par des fermetures de commerces et un climat de peur lié aux interventions de l’ICE.

Elle relate le témoignage percutant d'un professeur québécois dont le véhicule a été encerclé par des agents d’immigration alors qu'il était avec son fils.

Face à ces méthodes musclées, la communauté s’organise activement: patrouilles citoyennes, documentation des arrestations et usage de sifflets pour alerter les voisins.

Cette solidarité vise à protéger les résidents vulnérables et à dénoncer, par la non-violence, les abus de pouvoir de l'agence fédérale.

«Les agents de l'ICE... sont très discrets. Ils sont incognito en ville jusqu'à la seconde où ils décident de frapper.»

Any Guillemette

