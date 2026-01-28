Les citoyens locaux luttent contre les abus

La journaliste Any Guillemette dépeint une ville de Minneapolis au ralenti, marquée par des fermetures de commerces et un climat de peur lié aux interventions de l’ICE.

Elle relate le témoignage percutant d'un professeur québécois dont le véhicule a été encerclé par des agents d’immigration alors qu'il était avec son fils.

Face à ces méthodes musclées, la communauté s’organise activement: patrouilles citoyennes, documentation des arrestations et usage de sifflets pour alerter les voisins.

Cette solidarité vise à protéger les résidents vulnérables et à dénoncer, par la non-violence, les abus de pouvoir de l'agence fédérale.

Écoutez la journaliste Any Guillemette en direct de Minneapolis, brosser le portrait de la situation mercredi à La commission.