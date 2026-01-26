 Aller au contenu
Société
Non-respect de la sécurité des enfants

Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts

par 98.5

0:00
4:40

Entendu dans

La commission

le 26 janvier 2026 13:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts
Au Québec, les infractions pour non-respect du signal d’arrêt d’un autobus scolaire sont passées de 806 en 2020 à 939 en 2024, soit une augmentation de 15 %, malgré 38 campagnes de sensibilisation depuis 1988. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Malgré 38 ans de sensibilisation, le non-respect des arrêts d'autobus scolaires demeure un fléau au Québec.

Selon Luc Lafrance, de la Fédération des transporteurs par autobus, les infractions ont bondi de 15% entre 2020 et 2024.

Les données de la SAAQ ne représenteraient que la pointe de l'iceberg, les chauffeurs rapportant des dépassements illégaux quasi quotidiens.

Paradoxalement, 50% des contrevenants sont âgés de 25 à 44 ans, une tranche d'âge composée majoritairement de parents. 

Alors que la campagne «M'as-tu vu ?» s'amorce, le débat sur l'installation de caméras de surveillance sur les autobus est relancé pour pallier le manque de policiers sur le terrain.

Écoutez Luc Lafrance, président-directeur général par intérim de la Fédération des transporteurs par autobus, donner tous les détails, lundi. 

