 Aller au contenu
Société
Sport et politique

Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?

par 98.5

0:00
3:19

Entendu dans

La commission

le 26 janvier 2026 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?
La commission / Cogeco Média

Dans la foulée des tensions au Minnesota, l’Association des joueurs de la NBA a frappé fort en publiant un communiqué de soutien aux manifestants luttant pour la justice.

Ce geste soulève une question brûlante pour les Canadiens de Montréal, qui doivent affronter le Wild à Minneapolis, le 2 février.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent de la puissance du symbole: le Tricolore devrait-il annuler sa rencontre pour dénoncer la division aux États-Unis?

Entre le conservatisme de la LNH et l'héritage de militants comme Colin Kaepernick, le sport professionnel se retrouve une fois de plus au cœur d’un choix politique majeur.

Écoutez le débat à ce sujet entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi. 

Vous aimerez aussi

Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Lagacé le matin
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
0:00
6:24
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Lagacé le matin
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
0:00
3:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Sondage Léger: un Montréalais sur quatre peinait à payer son loyer en 2025
Rattrapage
Crise du logement
Sondage Léger: un Montréalais sur quatre peinait à payer son loyer en 2025
Bonification du crédit TPS: l'impact de la nouvelle Allocation épicerie
Rattrapage
Marketing politique ou aide réelle?
Bonification du crédit TPS: l'impact de la nouvelle Allocation épicerie
CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»
Rattrapage
Course à la chefferie
CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts
Rattrapage
Non-respect de la sécurité des enfants
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts
Hausse de l’achalandage au centre-ville de Montréal grâce au REM
Rattrapage
Soulagement des commerçants
Hausse de l’achalandage au centre-ville de Montréal grâce au REM
Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire
Rattrapage
En direct du Minnesota
Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire
Exo supprime 11% de ses effectifs face à une situation budgétaire difficile
Rattrapage
73 postes concernés
Exo supprime 11% de ses effectifs face à une situation budgétaire difficile
Nathalie Normandeau met un terme aux rumeurs de Luc Ferrandez
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Nathalie Normandeau met un terme aux rumeurs de Luc Ferrandez
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
3,8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs
Rattrapage
Dépannages
3,8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
Rattrapage
Les plateformes québécoises ignorées
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
Péage routier: une bonne idée pour restaurer les routes?
Rattrapage
Déficit des infrastructures publiques
Péage routier: une bonne idée pour restaurer les routes?
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
Rattrapage
Diplomatie
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
Rattrapage
Chronique Trumpienne
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»