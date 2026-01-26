Sport et politique

Dans la foulée des tensions au Minnesota, l’Association des joueurs de la NBA a frappé fort en publiant un communiqué de soutien aux manifestants luttant pour la justice.

Ce geste soulève une question brûlante pour les Canadiens de Montréal, qui doivent affronter le Wild à Minneapolis, le 2 février.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent de la puissance du symbole: le Tricolore devrait-il annuler sa rencontre pour dénoncer la division aux États-Unis?

Entre le conservatisme de la LNH et l'héritage de militants comme Colin Kaepernick, le sport professionnel se retrouve une fois de plus au cœur d’un choix politique majeur.

Écoutez le débat à ce sujet entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi.