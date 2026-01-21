Réplique de Trump à Carney

Le président américain Donald Trump a répliqué à Mark Carney, mercredi, à Davos, au lendemain du discours historique du premier ministre canadien.

Écoutez l'analyste de la politique fédérale Dimitri Soudas commenter les propos du president américain et de parler de la suite des choses pour le Canada au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés