Réplique de Trump à Carney

Le président américain Donald Trump a répliqué à Mark Carney, mercredi, à Davos, au lendemain du discours historique du premier ministre canadien.
Écoutez l'analyste de la politique fédérale Dimitri Soudas commenter les propos du president américain et de parler de la suite des choses pour le Canada au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La réaction de Donald Trump aux propos de Mark Carney;
- Ce que le Canada doit mettre en place désormais;
- Le Bloc québécois a bien réagi au discours de Carney;
- Pierre Poilievre a raté une occasion de bien paraître;
- Les États-Unis ont pris une décision stratégique envers le Canada.