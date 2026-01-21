 Aller au contenu
Réplique de Trump à Carney

«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 janvier 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a répliqué à Mark Carney, mercredi, à Davos, au lendemain du discours historique du premier ministre canadien.

Écoutez l'analyste de la politique fédérale Dimitri Soudas commenter les propos du president américain et de parler de la suite des choses pour le Canada au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La réaction de Donald Trump aux propos de Mark Carney;
  • Ce que le Canada doit mettre en place désormais;
  • Le Bloc québécois a bien réagi au discours de Carney;
  • Pierre Poilievre a raté une occasion de bien paraître;
  • Les États-Unis ont pris une décision stratégique envers le Canada.

Mark Carney et sa «doctrine» à Davos: un virage majeur pour le Canada?
Lagacé le matin
Mark Carney et sa «doctrine» à Davos: un virage majeur pour le Canada?
0:00
7:09
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
La commission
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
0:00
1:04

