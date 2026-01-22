 Aller au contenu
Politique internationale
Accord controversé sur le Groenland

Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L’accord controversé sur le Groenland impliquant l’OTAN, annoncé mercredi par le président Donald Trump, demeure nébuleux.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté;
  • Quel est le rôle du secrétaire général de l'OTAN dans cette histoire?
  • Volodymyr Zelensky, présent à Davos, plaide pour une armée européenne et des garanties de sécurité américaines;
  • Des négociations seraient en cours entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie à Abou Dabi;
  • Donald Trump présente un «Conseil de la paix» excluant le Canada et la France.

Vous aimerez aussi

Propos de Donald Trump: l'armée canadienne se prépare au pire
Le Québec maintenant
Propos de Donald Trump: l'armée canadienne se prépare au pire
0:00
7:45
Les ambitions territoriales de Donald Trump
Lagacé le matin
Les ambitions territoriales de Donald Trump
0:00
6:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La délicate question du retour de Patrik Laine
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La délicate question du retour de Patrik Laine
On discute des aubaines de la semaine en circulaire
Rattrapage
Épicerie
On discute des aubaines de la semaine en circulaire
Les effets de l'Ozempic... sur l'économie
Rattrapage
Constats étonnants
Les effets de l'Ozempic... sur l'économie
De moins en moins de Canadiens prêts à voter conservateur
Rattrapage
Intentions de vote au fédéral
De moins en moins de Canadiens prêts à voter conservateur
«Christine Fréchette se présente comme un vent de fraîcheur»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Christine Fréchette se présente comme un vent de fraîcheur»
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Rattrapage
Des travailleurs obligés de quitter le Québec
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars
Rattrapage
L'ONF et Alison McAlpine brillent
Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars
Le premier ministre Carney répond à Donald Trump lors d’un forum à Québec
Rattrapage
À la Citadelle
Le premier ministre Carney répond à Donald Trump lors d’un forum à Québec
«Au cours des prochaines années, on pourra aspirer aux grands honneurs»
Rattrapage
Les Canadiens, selon Serge Savard
«Au cours des prochaines années, on pourra aspirer aux grands honneurs»
Consommation record attendue: Hydro-Québec appelle à la vigilance
Rattrapage
Vortex polaire et froid extrême
Consommation record attendue: Hydro-Québec appelle à la vigilance
«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»
Rattrapage
Course aux séries
«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»
Les favoris et les oubliés des nominations des Oscars
Rattrapage
Les prétendants dévoilés
Les favoris et les oubliés des nominations des Oscars
Négociations avec les médecins: Sonia Bélanger veut rebâtir les ponts
Rattrapage
Nouvelle ministre de la Santé
Négociations avec les médecins: Sonia Bélanger veut rebâtir les ponts
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées
Rattrapage
Qui sera le prochain premier ministre du Québec?
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées