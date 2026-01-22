L’accord controversé sur le Groenland impliquant l’OTAN, annoncé mercredi par le président Donald Trump, demeure nébuleux.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté;
- Quel est le rôle du secrétaire général de l'OTAN dans cette histoire?
- Volodymyr Zelensky, présent à Davos, plaide pour une armée européenne et des garanties de sécurité américaines;
- Des négociations seraient en cours entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie à Abou Dabi;
- Donald Trump présente un «Conseil de la paix» excluant le Canada et la France.