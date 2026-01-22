Les prétendants dévoilés

Les nominations pour la cérémonie des Oscars ont été dévoilées jeudi et déjà, un duel semble se dessiner pour le trophée du meilleur acteur entre Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio.

La chanson Golden du film KPop Demon Hunters est en lice pour gagner le précieux prix après son succès à la cérémonie des Golden Globes.

On note tout de même quelques surprises alors que Dwayne Johnson et Ariana Grande, que l'on présentait comme favoris, ont été boudés cette année.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp ainsi que le correspondant à Hollywood Henry Arnaud dévoiler les nominations des Oscars, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.