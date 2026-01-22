 Aller au contenu
Société
Vortex polaire et froid extrême

Consommation record attendue: Hydro-Québec appelle à la vigilance

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 16:14

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le réseau est-il prêt à affronter le vortex polaire avec des températures ressenties jusqu’à -50°C à Schefferville et une demande électrique pouvant atteindre 40 000 mégawatts? / Veronique/ Adobe Stock

Alors qu'un vortex polaire s'abat sur la province, avec des températures ressenties allant jusqu'à -50 °C dans le Nord, Hydro-Québec assure que son réseau est prêt.

La consommation devrait atteindre 40 000 MW, s'approchant de la pointe historique de 43 000 MW de février 2023.

Pour éviter les pannes et gérer la demande, la société d'État sollicite la collaboration des Québécois.

Des gestes simples, comme baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés et décaler l'utilisation des gros électroménagers en dehors des périodes de pointe (6h-10h et 16h-20h), sont essentiels pour l'équilibre collectif du réseau.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, donner tous les détails, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

