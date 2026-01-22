Vortex polaire et froid extrême

Alors qu'un vortex polaire s'abat sur la province, avec des températures ressenties allant jusqu'à -50 °C dans le Nord, Hydro-Québec assure que son réseau est prêt.

La consommation devrait atteindre 40 000 MW, s'approchant de la pointe historique de 43 000 MW de février 2023.

Pour éviter les pannes et gérer la demande, la société d'État sollicite la collaboration des Québécois.

Des gestes simples, comme baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés et décaler l'utilisation des gros électroménagers en dehors des périodes de pointe (6h-10h et 16h-20h), sont essentiels pour l'équilibre collectif du réseau.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, donner tous les détails, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.