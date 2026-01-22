Les Canadiens, selon Serge Savard

L’ancien capitaine et ancien directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, célèbre ses 80 ans. L’occasion de revenir sur sa carrière chargée sur la glace et dans le vestiaire.

Aujourd’hui encore, le numéro 18 reste engagé dans le sport avec sa fondation et le club de hockey masculin de l'Université de Sherbrooke.

Écoutez Serge Savard, jeudi, au micro de Philippe Cantin à l’émission Le Québec maintenant.

Au sujet de l'alignement actuel des Canadiens, Serge Savard se montre confiant sur le développement des jeunes joueurs.