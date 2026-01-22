 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens, selon Serge Savard

«Au cours des prochaines années, on pourra aspirer aux grands honneurs»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 16:29

Avec

Philippe Cantin
L’ancien capitaine et ancien directeur général du Canadien de Montréal, Serge Savard, célèbre ses 80 ans. / Archives/La Presse Canadienne

L’ancien capitaine et ancien directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, célèbre ses 80 ans. L’occasion de revenir sur sa carrière chargée sur la glace et dans le vestiaire.

Aujourd’hui encore, le numéro 18 reste engagé dans le sport avec sa fondation et le club de hockey masculin de l'Université de Sherbrooke.

Écoutez Serge Savard, jeudi, au micro de Philippe Cantin à l’émission Le Québec maintenant.

Au sujet de l'alignement actuel des Canadiens, Serge Savard se montre confiant sur le développement des jeunes joueurs.

«On commence à avoir des gars qui sont pas pires-là, tu sais... On arrive avec des jeunes à 18 ans ou à 19 ans, parfois ça prend trois ou quatre ans avant d'arriver à maturité. Alors, on a Suzuki... regarde ces gars-là, ils sont presque rendus là.»

Serge Savard

