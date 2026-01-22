Course à la chefferie de la CAQ

On connaît maintenant les règles pour la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui désignera le prochain premier ministre du Québec.
Écoutez l'ancienne ministre et analyste politique Christine St-Pierre commenter ces règles au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des critères assez stricts pour ne pas favoriser une candidature de l'extérieur;
- Mille signatures et le soutien de 15 députés nécessaires;
- Le fédéral se prépare discrètement en vue d’une possible victoire du Parti québécois aux prochaines élections;
- Le ministre provincial Christopher Skeete a fait un discours au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) jeudi midi sans répondre aux questions des médias par la suite.