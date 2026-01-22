Course aux séries

Les Canadiens de Montréal reçoivent jeudi les Sabres de Buffalo au Centre Bell, une équipe redoutable cette saison qui est parvenue à décrocher 14 victoires lors de ses 16 derniers matchs.

Alexandre Texier et Patrik Laine ne seront pas sur la glace. La pression sur ce dernier pèse de plus en plus alors que la date limite pour les transactions approche.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la préparation des Canadiens de Montréal à leur match contre les Sabres de Buffalo, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé