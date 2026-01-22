 Aller au contenu
Hockey
Course aux séries

«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»

par 98.5

0:00
2:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 16:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal reçoivent jeudi les Sabres de Buffalo au Centre Bell, une équipe redoutable cette saison qui est parvenue à décrocher 14 victoires lors de ses 16 derniers matchs.

Alexandre Texier et Patrik Laine ne seront pas sur la glace. La pression sur ce dernier pèse de plus en plus alors que la date limite pour les transactions approche.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la préparation des Canadiens de Montréal à leur match contre les Sabres de Buffalo, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé

  • Marie-Philip Poulin signe un but incroyable avec la Victoire de Montréal.

