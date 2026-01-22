 Aller au contenu
Société
Le premier ministre Carney répond à Donald Trump lors d’un forum à Québec

par 98.5

le 22 janvier 2026

Le premier ministre Mark Carney répond à Donald Trump de la Citadelle de Québec. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

De retour de Davos, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a tenu un forum de deux jours avec son cabinet à la Citadelle de Québec pour préparer la rentrée parlementaire.

Dans un discours hautement symbolique, M. Carney a répliqué directement aux propos de Donald Trump en affirmant que l'essor du Canada ne dépend pas des États-Unis, mais bien de son identité propre.

Il a insisté sur l'unité nationale, rappelant le choix historique du «partenariat plutôt que la domination».

Le premier ministre a également interpellé le Parti québécois en soulignant que les Québécois ont choisi, par deux fois, de renforcer leur appartenance au sein du Canada.

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste au FM93, donner tous les détails, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Le Canada ne vit pas à cause des États-Unis. Le Canada connaît un essor parce que nous sommes Canadiens.»

Mark Carney

