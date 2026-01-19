La porte est ouverte dans l'Association Ouest

Échanges, retour de joueurs chez les Canadiens, situation des Rangers et compétitivité élevée.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter les activités de la LNH et des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Sharks font l'acquisition de Kiefer Sherwood;
- Rasmus Anderson s'en va avec les Golden Knights de Las Vegas;
- Kirby Dach au sein du premier trio avec Suzuki et Caufield;
- Alexandre Texier manque encore à l'appel à l'entraînement;
- Les Canadiens seront meilleurs - ou pas - avec Patrik Laine?
- Kent Hughes va-t-il tenter de faire une acquisition majeure?
- La stratégie de Chris Drury avec les Rangers de New York;
- Le niveau de compétition au sein de l'Association de l'Est.