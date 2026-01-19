 Aller au contenu
Hockey
La porte est ouverte dans l'Association Ouest

«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 janvier 2026 20:23

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
Will Smith et les Sharks célèbrent. / AP/Duane Burleson

Échanges, retour de joueurs chez les Canadiens, situation des Rangers et compétitivité élevée.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter les activités de la LNH et des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Sharks font l'acquisition de Kiefer Sherwood;
  • Rasmus Anderson s'en va avec les Golden Knights de Las Vegas;
  • Kirby Dach au sein du premier trio avec Suzuki et Caufield;
  • Alexandre Texier manque encore à l'appel à l'entraînement;
  • Les Canadiens seront meilleurs - ou pas - avec Patrik Laine?
  • Kent Hughes va-t-il tenter de faire une acquisition majeure?
  • La stratégie de Chris Drury avec les Rangers de New York;
  • Le niveau de compétition au sein de l'Association de l'Est.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

