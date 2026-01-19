Les Bills congédient leur entraîneur

Comme d'habitude, plusieurs matchs éliminatoires de la NFL nous ont tenus sur le bout de leurs sièges.
Écoutez le spécialiste de football de REDS Bruno Heppell commenter les matchs de la fin de semaine de la NFL avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- La passe miraculeuse de Caleb Williams;
- Les larmes de Josh Allen;
- Le congédiement de l'entraîneur des Bills, Sean McDermott;
- Les controverses d’arbitrage impliquant Davante Adams et Brandin Cook;
- La performance défensive des Seahawks de Seattle;
- La stratégie à venir des Broncos sans leur quart partant.