Statistiques Canada a publié les données sur l’inflation pour décembre qui s’établit à 2,4%, soit une lecture plus plus élevée que prévu.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert expliquer les raisons qui expliquent cette légère hausse.
Les sujets discutés
- Les chiffres de l'inflation au Canada en décembre soulignent une hausse annuelle à 2,4 %, principalement due à l’augmentation des prix des repas au restaurant (+8,5 %), du café (+30,8 %) et du bœuf frais (+16,8 %).
- L’impact du congé temporaire de taxes instauré par Justin Trudeau
- La stratégie de McDonald's de geler certains prix;
- Malgré la guerre commerciale lancée par Donald Trump, la Chine affiche une croissance du PIB de 5 % en 2025 et un record d’exportations, notamment vers l’Asie, l’UE et l’Afrique.