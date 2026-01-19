Fin du télétravail à Ottawa

Évoqué depuis plusieurs mois, le retour obligatoire au travail en présentiel des fonctionnaires fédéraux à Ottawa est désormais officiel. Une décision qui suscite l’indignation chez une partie des employés.

Certains employés fédéraux, engagés durant la pandémie, se voient contraints de démissionner maintenant qu'ils doivent se rendre sur place, à Ottawa, pour effectuer leurs tâches.

Écoutez Jean-François Bertholet, professeur à HEC et consultant en ressources humaines, en discuter, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.