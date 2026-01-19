 Aller au contenu
Société
Fin du télétravail à Ottawa

Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel

par 98.5

0:00
9:25

Entendu dans

La commission

le 19 janvier 2026 14:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
La commission / Cogeco Média

Évoqué depuis plusieurs mois, le retour obligatoire au travail en présentiel des fonctionnaires fédéraux à Ottawa est désormais officiel. Une décision qui suscite l’indignation chez une partie des employés.

Certains employés fédéraux, engagés durant la pandémie, se voient contraints de démissionner maintenant qu'ils doivent se rendre sur place, à Ottawa, pour effectuer leurs tâches.

Écoutez Jean-François Bertholet, professeur à HEC et consultant en ressources humaines, en discuter, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
La commission
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
0:00
11:38
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
La commission
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
0:00
9:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Rattrapage
Après 25 ans d'existence
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
Rattrapage
Au moins 40 morts en Andalousie
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Rattrapage
3,1% d'augmentation
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
Rattrapage
La commission
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?
Rattrapage
Solutions citoyennes et réglementaires
Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Rattrapage
Selon un rapport de Statistique Canada
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Rattrapage
Hausse inquiétante des cas
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Rattrapage
Mission symbolique de l'OTAN
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Rattrapage
Geneviève Guilbault quittera la politique
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?