Société
Annonce sur ses réseaux sociaux

Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 14:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
La commission / Cogeco Média

Olivier Primeau ne se présentera finalement pas à la chefferie de la CAQ. C'est ce qu'il a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux. 

Écoutez Catherine Brisson et Luc Ferrandez donner leur bonne nouvelle de la journée, vendredi à La commission.

«C'était une tempête dans un verre d'eau à laquelle les médias ont contribué»

Luc Ferrandez

Les autres nouvelles abordées:

  • Seulement 13 soldats allemands ont participé à l'exercice militaire au Groenland organisé par des pays membres de l'OTAN;
  • L'urine du cerf de Virginie mâle est fluorescente en période de rut;
  • Les voitures de Luc Poirier ne pourront pas être au Salon de l'auto de Montréal.

