 Aller au contenu
Société
Chefferie de la CAQ

«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

La commission

le 19 janvier 2026 14:17

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
La commission / Cogeco Média

Les ministres Geneviève Guilbault et Sonia Lebel ont toutes deux annoncé qu'elles ne se représenteraient pas pour un nouveau mandat aux élections provinciales de 2026.

De son côté, la députée Suzanne Roy a offert son appui au ministre Simon Jolin-Barrette pour succéder à François Legault.

Écoutez Suzanne Roy, députée de Verchères pour la Coalition avenir Québec, discuter de cette décision et de l'avenir de la CAQ, lundi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez. 

«Je souhaite que Simon Jolin-Barrette y aille parce que ça ferait un excellent chef pour la CAQ. Il incarne bien la troisième voie. Ce qu'il a fait au cours des dernières années, je pense à la laïcité, à la défense de la langue française, à la réforme du droit de la famille, ça fait des décennies qu'on attend qu'un ministre, s'en occupe. Il a fait beaucoup de choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin. Du pragmatisme qui intervient tous les jours dans la vie des Québécois.»

Suzanne Roy

Vous aimerez aussi

Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
La commission
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
0:00
9:55
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
La commission
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
0:00
11:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Rattrapage
Après 25 ans d'existence
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
Rattrapage
Au moins 40 morts en Andalousie
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Rattrapage
3,1% d'augmentation
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
Rattrapage
La commission
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?
Rattrapage
Solutions citoyennes et réglementaires
Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Rattrapage
Selon un rapport de Statistique Canada
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Rattrapage
Hausse inquiétante des cas
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Rattrapage
Mission symbolique de l'OTAN
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Rattrapage
Geneviève Guilbault quittera la politique
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?