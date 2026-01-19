Chefferie de la CAQ

Les ministres Geneviève Guilbault et Sonia Lebel ont toutes deux annoncé qu'elles ne se représenteraient pas pour un nouveau mandat aux élections provinciales de 2026.

De son côté, la députée Suzanne Roy a offert son appui au ministre Simon Jolin-Barrette pour succéder à François Legault.

Écoutez Suzanne Roy, députée de Verchères pour la Coalition avenir Québec, discuter de cette décision et de l'avenir de la CAQ, lundi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.