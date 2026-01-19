Dieux de l'Olympe

Les Jeux olympiques approchent à grands pas. Le chroniqueur Biz a donc saisi l'occasion de faire un lien avec la mythologie grecque et l'Olympe, dont ils tiennent le nom.
Écoutez ce petit cours 101 sur la mythologie grecque, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«La Grèce, c'est un pays maritime avec des volcans, des tremblements de terre. Donc, les dieux ont été inventés pour expliquer les phénomènes naturels, la foudre, les tempêtes, les éruptions volcaniques. Il faut donc faire des offrandes, des sacrifices et des prières aux dieux pour acheter leur clémence.»