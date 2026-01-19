Demander aux gens ce qui les rend heureux

En prévision du Blue Monday, supposément la journée la plus déprimante de l'année, Nathalie Collard et Alexandre Sirois de La Presse ont demandé à des gens à la station de métro Berri UQAM ce qui les rendait heureux.

Écoutez la journaliste Nathalie Collard discuter des réponses qu'ils ont obtenues, lundi, au micro de Philippe Cantin.