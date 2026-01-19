 Aller au contenu
Société
Solutions citoyennes et réglementaires

Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?

par 98.5

0:00
16:14

Entendu dans

La commission

le 19 janvier 2026 13:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Comment cesser de perdre plusieurs tonnes d'aliments chaque année?
Chaque année dans le monde, environ 2,5 milliards de tonnes de nourriture sont gaspillées, ce qui représente 15 % de l'alimentation mondiale. / KMPZZZ/ Adobe Stock

La Ville de Montréal élabore un règlement pour réduire le gaspillage alimentaire en ciblant la gestion des matières résiduelles des commerces.

Marie-Christine Ladouceur-Girard explique: bien que l'obligation de donner les invendus relève du gouvernement provincial (le MAPAQ), une ville peut agir sur la gestion des matières résiduelles pour inciter les commerces à mieux gérer leurs surplus.

Pour sa part, Guillaume Cantin raconte comment il a cofondé La Transforme: un organisme qui récupère les invendus des épiceries pour les transformer en produits comme des tartinades (sous la marque Rescapés) ou les redistribuer à des banques alimentaires.

Que peut-on faire, individuellement comme citoyen et collectivement au Québec pour réduire le gaspillage alimentaire?

Écoutez Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice de la Maison de l'innovation sociale, et Guillaume Cantin, chef et cofondateur de l'organisme La Transforme, expliquer le tout, lundi à La commission

Vous aimerez aussi

Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
La commission
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
0:00
9:25
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
La commission
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
0:00
7:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Rattrapage
Après 25 ans d'existence
Le Temple: une institution de Trois-Rivières ferme ses portes
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
Rattrapage
Au moins 40 morts en Andalousie
Collision entre deux TGV : «On parle de circonstances extrêmement étranges»
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Les fonctionnaires fédéraux de retour en présentiel
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«Jolin-Barrette a fait plusieurs choses concrètes, et c'est ce dont on a besoin»
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Rattrapage
3,1% d'augmentation
La hausse du prix des loyers sera plus basse qu'en 2025
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
Rattrapage
La commission
Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Rattrapage
Selon un rapport de Statistique Canada
La pneumonie est devenue la 6e cause de décès au Canada
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Rattrapage
Hausse inquiétante des cas
Violence conjugale: «Il y a du sexisme dans les fondements de notre société»
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Rattrapage
Mission symbolique de l'OTAN
Le Canada déploie des troupes au Groenland face à Trump
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Rattrapage
Geneviève Guilbault quittera la politique
Choisir ses enfants : «Si quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai»
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?