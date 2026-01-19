Solutions citoyennes et réglementaires

La Ville de Montréal élabore un règlement pour réduire le gaspillage alimentaire en ciblant la gestion des matières résiduelles des commerces.

Marie-Christine Ladouceur-Girard explique: bien que l'obligation de donner les invendus relève du gouvernement provincial (le MAPAQ), une ville peut agir sur la gestion des matières résiduelles pour inciter les commerces à mieux gérer leurs surplus.

Pour sa part, Guillaume Cantin raconte comment il a cofondé La Transforme: un organisme qui récupère les invendus des épiceries pour les transformer en produits comme des tartinades (sous la marque Rescapés) ou les redistribuer à des banques alimentaires.

Que peut-on faire, individuellement comme citoyen et collectivement au Québec pour réduire le gaspillage alimentaire?

Écoutez Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice de la Maison de l'innovation sociale, et Guillaume Cantin, chef et cofondateur de l'organisme La Transforme, expliquer le tout, lundi à La commission.