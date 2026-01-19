Modèle scandinave

Sieste, collation, jeux : une garderie de Chicoutimi s’inspire des modèles scandinaves en intégrant le plein air à toutes ses activités quotidiennes.
L'animateur Luc Ferrandez, qui a visité en personne l'établissement, souligne la différence avec les garderies des grands centres, qui n'ont pas accès aux grands espaces.
Écoutez la fondatrice et directrice générale de la garderie Nature, expliquer ce modèle, lundi, à La commission.
«Partir avec une gang d'enfants en forêt, c'est vraiment d'avoir le contexte du bien-être. Il n'y a pas de cacophonie, de bruit. On est plus aux sons des mésanges ou aux craquements de la neige sous nos pas. On est dans une zone de développement au niveau de la débrouillardise.»