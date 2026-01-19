Modèle scandinave

Sieste, collation, jeux : une garderie de Chicoutimi s’inspire des modèles scandinaves en intégrant le plein air à toutes ses activités quotidiennes.

L'animateur Luc Ferrandez, qui a visité en personne l'établissement, souligne la différence avec les garderies des grands centres, qui n'ont pas accès aux grands espaces.

Écoutez la fondatrice et directrice générale de la garderie Nature, expliquer ce modèle, lundi, à La commission.