Cégep en décrépitude : «Il y a un enjeu au niveau du maintien d'actifs»

De nombreux cégeps sont débordés, tombent en décrépitude et peinent à obtenir du financement pour leur rénovation, révèle lundi un article du Journal de Montréal.
Écoutez Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps, aborder le sujet au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Il y a deux ans, la Vérificatrice générale du Québec avait tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a vraiment un enjeu au niveau du maintien d'actif du réseau collégial. Il y a un indice de vétusté qui est beaucoup trop grand. Et depuis ce temps-là, il y a une diminution des allocations données pour être capables de maintenir nos bâtiments. Donc, ça amène toutes sortes de bris de services, puis des situations comme on voit dans le journal ce matin.»