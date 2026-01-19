Au moins 40 morts en Andalousie

Une collision entre deux trains à grande vitesse, dimanche après-midi, en Andalousie, a causé la mort d'au moins 40 personnes et fait plus d'une centaine de blessés.
Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant à Madrid, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Ce que nous disent les autorités, c'est que, pour l'instant, on n’écarte aucune piste. Est-ce qu'il y a pu avoir une erreur humaine, une défaillance technique, voire même un sabotage? Tout ça restera à déterminer. Mais on parle de circonstances extrêmement étranges.»