Geneviève Guilbault quittera la politique

Les politiciens soulignent souvent que leur départ de la vie politique est dû à des raisons familiales, comme c'était le cas de Geneviève Guilbeault.
Certains attribuent toutefois son départ aux mauvais sondages dont la CAQ était victime depuis un certain temps...
Écoutez Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, en discuter avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Je comprends qu'il y avait des rumeurs. En même temps, je pense qu'elle a été claire: elle a choisi sa famille. Je comprends qu'il peut y avoir du cynisme autour de ça, mais, quand on a deux jeunes enfants, parfois, il arrive des événements en politique qui nous font réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire, parce que, c'est pas facile faire de la politique. Puis nos enfants grandissent vite. Puis je pense que quand quelqu'un invoque ça, c'est sûr que c'est vrai.»