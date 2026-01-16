Les Canadiens de Montréal se sont fait surprendre par les Sabres de Buffalo, qui connaissent beaucoup de succès depuis quelque temps. Les joueurs s'attendaient-ils à remporter facilement ce match?

Après trois défaites consécutives, un calendrier des plus ardu attend les troupes de Martin St-Louis d'ici le pause olympique.

Selon l'animateur Jérémie Rainville, les partisans demeurent positifs quant aux performances de leur équipe cette saison, malgré les séquences plus difficiles.

Écoutez l'animateur de l'émission Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, commenter la défaite du CH avec Philippe Cantin et Meeker Guerrier.