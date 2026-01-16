Voitures électriques chinoises

 Aller au contenu
Mark Carney conclut «une entente qui ne plaira pas à nos voisins du sud»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 janvier 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mark Carney conclut «une entente qui ne plaira pas à nos voisins du sud»
Le premier ministre Mark Carney a conclu une entente importante avec la Chine qui conduira à la mise en vente de près de 50 000 véhicules électriques chinois au Canada / Sean Kilpatrick / La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a conclu une entente importante avec la Chine qui conduira à la mise en vente de près de 50 000 véhicules électriques chinois au Canada au cours de la prochaine année. 

Ce nouvel accord ne fait pas l’unanimité. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dénonce notamment l’impact qu’aura l’arrivée de ces nouvelles voitures sur l’industrie automobile canadienne. 

Le premier ministre Mark Carney s’expose aussi à de nouvelles menaces des États-Unis en renforçant ses relations avec la Chine. 

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université Laval, revenir sur cet accord, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

