Course à la chefferie de la CAQ

Certains profils de candidats semblent s'afficher tranquillement comme remplaçants potentiels de François Legault, qui a annoncé sa démission en tant que premier ministre mercredi.
Écoutez Shirley Dorismond, députée de la CAQ dans Marie-Victorin, expliquer pourquoi Simon-Jolin Barrette serait un bon chef à son avis, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Simon Jolin-Barrette est un réformateur. Il a douze ans d'expérience comme député, comme ministre, il est à la table de décision, il est un législateur couronné, et le nombre de lois à son actif le prouve. Il comprend les enjeux, que ce soit économiques, nationalistes et il ne faut surtout pas oublier qu'il est excellent aussi dans le dossier de relations canadiennes, donc, pour moi, c'est un candidat incontournable.»