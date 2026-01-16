Course à la chefferie de la CAQ

Certains profils de candidats semblent s'afficher tranquillement comme remplaçants potentiels de François Legault, qui a annoncé sa démission en tant que premier ministre mercredi.

Écoutez Shirley Dorismond, députée de la CAQ dans Marie-Victorin, expliquer pourquoi Simon-Jolin Barrette serait un bon chef à son avis, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.