 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»

par 98.5

0:00
13:55

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 13:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
Certains profils de candidats semblent s'afficher tranquillement comme remplaçants potentiels de François Legault, qui a annoncé sa démission en tant que premier ministre mercredi. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Certains profils de candidats semblent s'afficher tranquillement comme remplaçants potentiels de François Legault, qui a annoncé sa démission en tant que premier ministre mercredi.

Écoutez Shirley Dorismond, députée de la CAQ dans Marie-Victorin, expliquer pourquoi Simon-Jolin Barrette serait un bon chef à son avis, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Simon Jolin-Barrette est un réformateur. Il a douze ans d'expérience comme député, comme ministre, il est à la table de décision, il est un législateur couronné, et le nombre de lois à son actif le prouve. Il comprend les enjeux, que ce soit économiques, nationalistes et il ne faut surtout pas oublier qu'il est excellent aussi dans le dossier de relations canadiennes, donc, pour moi, c'est un candidat incontournable.»

Shirley Dorismond

Vous aimerez aussi

«Il va falloir attendre quelque temps avant de voir les bénéfices»
Lagacé le matin
«Il va falloir attendre quelque temps avant de voir les bénéfices»
0:00
5:26
Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
La commission
Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
0:00
11:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Une église menacée de destruction à Montréal
Rattrapage
Est-il possible de la reconvertir?
Une église menacée de destruction à Montréal
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
Rattrapage
Le régime en Iran aurait repris le contrôle
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Rattrapage
Réhabilitation de mineurs ayant commis des crimes
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
Rattrapage
Après une défaite 5 à 3 face aux Sabres
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Rattrapage
L'accès des ONG à Gaza bloqué par Israël
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Rattrapage
50 000$ d'amendes
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Rattrapage
Les Chinois s'ingèrent-ils toujours au Canada?
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Quels seront les sujets du jour à La commission?
Rattrapage
Catherine Brisson et Luc Ferrandez
Quels seront les sujets du jour à La commission?