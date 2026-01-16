50 000$ d'amendes

Deux courtières immobilières ont été condamnées à verser 50 000 $ d'amende chacune pour avoir menti à des clients et s'être mises en situation de conflit d'intérêts.

Il s'agit de l'amende la plus élevée imposée par le comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation de courtage immobilier du Québec.

Les histoires similaires qui s'accumulent finiront-elles par miner la confiance des clients envers les agents immobiliers?

Écoutez Me Pierre-Alexis Bombardier, avocat qui pratique en droit de la copropriété, droit de la construction et droit immobilier, en discuter vendredi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.

Aussi dans cette chronique :