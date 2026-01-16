Une équipe canadienne sera de la partie

Florent Lehmann, copropriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Duo Choc à Candiac représente le Canada à la Coupe du monde de boulangerie à Paris.

Ils sont trois à représenter le pays dans son équipe et ils ont chacun une tâche respective lors de la compétition. L'un d'entre eux s'occupe du pain, un autre des viennoiseries et le dernier doit faire une pièce en pâte morte.

Les candidats doivent également faire un buffet de minis sandwichs.

Écoutez le copropriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Duo Choc, Florent Lehmann, en dire plus sur la compétition à l'émission Le Québec maintenant, vendredi.