Est-il possible de la reconvertir?

Une église menacée de destruction à Montréal

La commission

le 16 janvier 2026 14:03

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
L'église en pierre de Saint-Eusèbe-de-Verceil dans l'arrondissement Ville-Marie est menacée de destruction par la paroisse, qui peine à l'entretenir, mais qui devrait aussi payer cher pour la démolir.

Écoutez la rafale de nouvelles de Luc Ferrandez et Catherine Brisson à l'émission La commission, en début d'après-midi, vendredi.

Selon Luc Ferrandez et Catherine Brisson, le Québec ne prend pas soin de son patrimoine religieux, contrairement à l'Europe.

«Il faut trouver un usage à ces églises», propose Luc Ferrandez, comme y accueillir les personnes plus démunies, ou encore en les transformant en chambres froides pour conserver des aliments à distribuer, comme une église le fait en Gaspésie.

Les autres nouvelles abordées:

  • West Jet fait marche arrière et enlèvera les sièges étroits ajoutés récemment dans 22 avions;
  • La Loi sur les mesures d'urgence décrétée durant la pandémie n'était pas nécessaire, tranche la Cour;
  • Montréal est-elle prête pour la prochaine bordée de neige?

