Est-il possible de la reconvertir?

L'église en pierre de Saint-Eusèbe-de-Verceil dans l'arrondissement Ville-Marie est menacée de destruction par la paroisse, qui peine à l'entretenir, mais qui devrait aussi payer cher pour la démolir.

Selon Luc Ferrandez et Catherine Brisson, le Québec ne prend pas soin de son patrimoine religieux, contrairement à l'Europe.

«Il faut trouver un usage à ces églises», propose Luc Ferrandez, comme y accueillir les personnes plus démunies, ou encore en les transformant en chambres froides pour conserver des aliments à distribuer, comme une église le fait en Gaspésie.

