Après une défaite 5 à 3 face aux Sabres

Ce sera la fin du ménage à trois gardiens de buts chez les Canadiens de Montréal, alors que Jacob Fowler a été cédé au Rocket de Laval.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens sur le réseau Cogeco, en discuter, vendredi, au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.
«Hier, ça a été sa moins bonne performance. Puis son avant-dernier match n'avait pas été parfait. Je pense qu'on s'est aperçu que la décision la plus logique, c'était de le renvoyer dans la Ligue américaine pour qu'il puisse jouer.»