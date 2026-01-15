Affrontements dans les rues de Minneapolis

Les tensions ne cessent de croître entre la population de Minneapolis et la police de l'immigration (ICE) américaine.
Écoutez la chercheuse et spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter la situation explosive à Minneapolis.
Les sujets discutés
- La tension ne cesse de croître au Minnesota entre policiers et citoyens, avec des interventions filmées et des cas d'abus;
- Le gouverneur du Minnesota et le procureur général adjoint s'opposent sur la qualification des événements (invasion fédérale vs terrorisme).
- Des sondages montrent une forte désapprobation envers Donald Trump;
- Le président évoque l'annulation des élections de mi-mandat, bien que la Constitution l'interdise;
- La récipiendaire du prix Nobel de la paix, liée au Venezuela, rencontre Donald Trump à la Maison-Blanche.