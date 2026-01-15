Film L’étranger, adapté du roman d’Albert Camus

«En le relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi moderne, mystérieux, beaucoup plus que ce que je pensais quand j'étais jeune. Et en lisant le livre, je me suis dit : mais est-ce que ce serait possible de le retranscrire en film? Je sais que, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme un livre inadaptable. Mais je me suis dit que c'est un défi d'essayer de raconter cette histoire avec ma sensibilité dans le monde d'aujourd'hui.»