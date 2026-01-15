Film L’étranger, adapté du roman d’Albert Camus

Le film L’étranger, adapté du roman du même nom d’Albert Camus, paraîtra au cinéma dès vendredi.
Écoutez Catherine Beauchamp présenter son entrevue avec le réalisateur du film, François Ozon, jeudi, lors de sa chronique culturelle au micro de Philippe Cantin.
«En le relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi moderne, mystérieux, beaucoup plus que ce que je pensais quand j'étais jeune. Et en lisant le livre, je me suis dit : mais est-ce que ce serait possible de le retranscrire en film? Je sais que, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme un livre inadaptable. Mais je me suis dit que c'est un défi d'essayer de raconter cette histoire avec ma sensibilité dans le monde d'aujourd'hui.»